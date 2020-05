Eli Manning: Superstar wider Willen

Für den 31-Jährigen sind Medien, Sponsoren und Society Nebensache, die Konzentration gilt ausschließlich dem Footballsport. Sein Weg war vorgezeichnet: Vater Archie Manning war Quarterback bei den New Orleans Saints, den Houston Oilers und den Minnesota Vikings, Elis älterer Bruder Peyton verdient als Spielmacher bei den Indianapolis Colts Millionen.



Das „Babyface“ kam 2004 zu den New York Giants und unterschrieb 2009 einen neuen Vertrag, der Manning in sechs Jahren rund 100 Millionen Dollar einbringt. Kurze Zeit später überragte ihn aber Tom Brady, der einen Vertrag unterschrieb, der ihm jährlich 18 Millionen Dollar sichert.