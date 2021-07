Eisschnellläuferin Sablikova verstärkt Radteam

Juli das niederländische Profi-Frauen-Radteam Dolmans-Boels Cycling. Wie der Rennstall mitteilte, wird sich die Doppel-Olympiasiegerin von Vancouver gemeinsam mit niederländischen und belgischen Radrennfahrerinnen auf die Straßen-Weltmeisterschaften (16. bis 23. September in den Niederlanden) vorbereiten.

Das Radrennen gehört zum Sommertrainingsprogramm der 25 Jahre alten Einzelstrecken-Weltmeisterin über 3.000 und 5.000 Meter. Ihr langjähriger Eisschnelllauf-Trainer und Entdecker Petr Novak wird zusammen mit den Dolmans-Boels-Betreuern ihr Radprogramm ausarbeiten.

Sablikova ist seit einigen Jahren im Sommer als Radrennfahrerin unterwegs. 2008 wurde sie in der U-23-Klasse im Zeitfahren EM-Dritte. 2010 war sie tschechische Meisterin im Zeitfahren. Im vergangenen September kam sie bei den Weltmeisterschaften in Kopenhagen im Zeitfahren als 28. ins Ziel. Als Eisschnellläuferin wird Sablikova mindestens bis zu den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi aktiv bleiben.