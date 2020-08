Eishockey-Teamstürmer Komarek in die beste Liga Europas

Der österreichische Eishockey-Teamstürmer Konstantin Komarek spielt kommende Saison in der länderübergreifenden russischen Liga KHL. Der 27-jährige Center hat einen Vertrag bei Dinamo Riga unterschrieben, gab der Klub aus Lettland auf seiner Homepage bekannt.

Komarek hat in seiner bisherigen Profikarriere in Österreich und Schweden gespielt. Nach drei Jahren in Lulea (2009 - 2012), wohin er schon als Nachwuchsspieler gewechselt war, stürmte der Wiener vier Saisonen für Red Bull Salzburg (2012 - 2016), ehe er wieder nach Schweden (Malmö Redhawks, Karlskrona HK, Lulea) zurückkehrte.