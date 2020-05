Eine Wienerin boxt um den WM-Titel

Nicole Wesner holte sich in Wismar an der Ostsee ihren ersten Titel. Nach einem klaren Punktesieg über die Bulgarin Kremena Petkowa ist die Wahl-Wienerin WIBF-Titelträgerin im Leichtgewicht (das ist zwischen Europa- und Weltmeisterschaft angesiedelt). Unter diesem Verband Deutsche Regina Halmich zwölf Jahre lang Weltmeisterin.

Nach diesem Erfolg werden schon die Weichen gestellt. Die 36-Jährige verriet gestern: „Ein WM-Kampf ist noch für dieses Jahr geplant.“ Denn: Mit dem Sieg des Intercontinental Titels hat sie sich nun in die Position 1 erkämpft, um die WIBF-Weltmeisterschaft im Leichtgewicht zu boxen.

Es ging alles sehr schnell in der Box-Karriere der gebürtigen Deutschen, die jahrelang als Managerin in einem Konzern tätig war. 2009 begann die heute 36-Jährige zu boxen, im Dezember 2012 wurde sie Profi. Mittlerweile trainiert zu 50 Prozent im Gym 23, zum anderen Teil in Deutschland (Sparrings) bei Steven Küchler. In ihrem achten Profi-Kampf holte sie nun den ersten großen Titel. „Als ich Profi wurde, habe ich gesagt, ich werde 2014 meinen ersten Titelkampf boxen. Geplant war eigentlich eine Europa-Meisterschaft. Dass ich es schaffe, 2014 bereits um eine WM zu boxen, macht mich sehr glücklich."

Am Montag kommt sie kurz nach Wien zurück. "Dann geht es gleich weiter in die Vorbereitung für den wichtigsten Kampf meines Lebens.“