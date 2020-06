Eine Nr.1 zitterte, eine flog raus

Es kommt nicht oft vor, dass ein Gigant so heftig wankt, wie Novak Djokovic am Sonntag bei den French Open. Der serbische Weltranglisten-Führende und Mitfavorit auf den Titel in Paris benötigte gegen Andreas Seppi aus Italien über vier Stunden Spielzeit und fünf Sätze, um in die Runde der letzten Acht einzuziehen. Es war daher auch mehr Erleichterung als Freude, die Djokovic ausstrahlte, als er den Centre Court in Roland Garros verließ.



Mit zwei Sätzen war der Favorit und Australian-Open-Sieger bereits zurückgelegen. Körpersprache und Beinarbeit waren schlecht, die Hände zittrig, seine Schläge dementsprechend unpräzise. 13 Breakchancen ließ der 25-Jährige ungenützt, zehn ließ er bei eigenem Aufschlag zu.



Doch Novak Djokovic in einem Grand-Slam-Bewerb zu schlagen, ist schwierig. 24 Spiele in Folge war das keinem Gegner mehr bei einem der vier großen Turniere ( Melbourne, Paris, Wimbledon und New York) gelungen – und dabei sollte es auch im 25. Match bleiben.



Weil Andreas Seppi über fünf Sätze das Niveau seines Spieles nicht halten konnte; und weil der Italiener dem Branchenprimus in Summe doch zu viele Möglichkeiten zugestand, ins Spiel zurück zu kommen. 4:6, 6:7 (5), 6:3, 7:5, 6:3 hieß es am Ende.



Der Serbe bleibt damit nicht nur im Rennen um seinen ersten Titel in Paris, sondern hält auch die Chance auf den ganz großen Coup am Leben. Seit Rod Laver 1969 war es keinem Tennisspieler mehr gelungen, alle vier Grand-Slam-Turniere in einem Jahr zu gewinnen.