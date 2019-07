Eine magische Runde bringt Wiesberger in eine Siegposition

Das Mutterland des Golfsports hat schon viel gesehen, seit dem 15. Jahrhundert wird in Schottland immerhin offiziell um die Wette gelocht. Aber so eine Runde, die sich am Freitag Bernd Wiesberger im Renaissance Club von North Berwick notieren ließ, haben selbst die traditionsbewussten Briten nur selten gesehen.

Der 33-jährige Burgenländer katapultierte sich am zweiten Tag der Scottish Open mit einer Traumrunde von 61 Schlägen in das Spitzenfeld des mit sieben Millionen US-Dollar dotierten Bewerbs der European Tour. Insgesamt gelangen Wiesberger auf den 18 Löchern elf Schlaggewinne (Birdies), davon sechs in Folge.