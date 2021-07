Ein Tag auf der emotionalen Hochschaubahn für Bora-hansgrohe

Einmal Mont Ventoux ist schon genug, zwei Mal an einem Tag ist für manche zu viel: Gleich sieben Herren gaben am Mittwoch auf, Ineos’ Road Captain Luke Rowe schaffte es nicht innerhalb des Zeitlimits ins Ziel – und am Donnerstagmorgen verließ auch Peter Sagan die 108. Tour de France.

Der Straßen-Weltmeister der Jahre 2015, 2016 und 2017 hatte seinem Sturz auf der dritten Etappe Knieprobleme, am Donnerstag „bin ich alleine gar nicht aus dem Bett gekommen. Das Knie ist sehr stark geschwollen, ich kann jetzt nur eine Pause einlegen und abwarten.“

Warten ist auch das Motto bei der Frage nach der Zukunft des 31-jährigen Slowaken, der mit dem französischen Team Total in Verbindung gebracht wird, doch auch eine Verlängerung bei Bora-hansgrohe ist nicht ausgeschlossen.