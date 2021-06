Ein Major-Sieger in Handschellen: Golfprofi Cabrera ausgeliefert

Am 2. August 2019 hat Ángel Cabrera zum bislang letzten Mal bei einem Turnier den Schläger geschwungen, beim Ellie Mae Classic in Kalifornien verpasste der argentinische Golfprofi den Cut. Seither ging es steil bergab mit dem heute 51-Jährigen, der 2007 mit seinem Sieg bei den US Open für Furore gesorgt hatte und zum Sportler des Jahres in seinem Heimatland gewählt worden war.

Seit August vergangenen Jahres war er auf der Flucht - vor der Polizei und vor einer Anklage. Zu Jahresbeginn wurde er in Rio de Janeiro verhaftet, am Dienstag wurde er nun von den brasilianischen Behörden an die Kollegen in Argentinien übergeben.