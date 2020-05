Ein Kücken bei den Super-Adlern

Die WM in Val die Fiemme erlebt nun eine Premiere und einen ersten leichten Generationswechsel. Durch das Fehlen von Koch, der überhaupt zu Hause bleiben musste, und Kofler, der heute auf der Normalschanze zuschauen muss, wurden die Super-Adler gerupft. Dafür dürfen auf dem kleinen WM-Bakken heute Manuel Fettner (27) und Stefan Kraft (19) ihr WM-Debüt geben. "Ich glaube, es wird ganz lustig", meint Team-Kücken Kraft. "Wenn ich schon die Chance bekomme, will ich sie auch nützen."

Für Österreich geht’s in Val di Fiemme auch um den WM-Hattrick auf der Normalschanze. 2009 in Liberec hatte Wolfgang Loitzl gewonnen, 2011 in Oslo Thomas Morgenstern.