Ein exklusives Quartier mit Tradition

Das Zimmer für Klaus Kröll im ÖSV-Mannschaftsquartier ist längst reserviert. Zwar sind es keine 20 Fahrminuten von Krölls Heimatgemeinde Öblarn nach Schladming, doch der steirische Abfahrer zieht trotzdem im Teamhotel Pichlmayrgut ein. „Allein schon wegen der ganzen Videoanalysen und Besprechungen ist es notwendig, dass ich dort wohne“, erklärt der Lokalmatador.

Die Österreicher haben ihre WM-Zelte vor den Toren von Schladming aufgeschlagen. Fern vom Trubel, abseits der Après-Ski-Fanmeile, in einer gewohnten Atmosphäre. Bereits bei der ersten Heim-WM 1982 hatten die österreichischen Skistars im noblen Viersternehotel residiert. „Klar ist die Aufregung groß, aber das haben wir im Grunde jedes Jahr in Kitzbühel oder beim Nightrace in Schladming. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, und alles organisiert“, meint Herren-Cheftrainer Mathias Berthold. Damen-Coach Herbert Mandl kann dem Rummel – knapp 200.000 Tickets sind bereits verkauft – sogar etwas Positives abgewinnen: „Seien wir doch froh, dass sich etwas rührt. Denn wenn sich in Österreich einmal nichts mehr bewegt, dann ist es eh schlecht bestellt um den Alpinsport.“

Marcel Hirscher, Anna Fenninger und Kollegen erwartet in ihrer WM-Bleibe unter anderem ein 3000 Quadratmeter großer Wellnessbereich mit Indoor- und Outdoorpools inklusive Wasserfall. Neben einem eigens für den ÖSV errichteten Fitnessstudio bieten ein Tennisplatz, Squashboxen und Kegelbahnen zahlreiche Optionen zur sportlichen Abwechslung.