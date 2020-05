Ein Bosnier mit und gegen Österreich

Seit Sonntag kennen Andreas Haider-Maurer und Jürgen Melzer ihre Erstrunden-Gegner bei dem in den ATP-Kalender zurückgekehrten Sandplatz-Turnier in Genf. Haider-Maurer trifft zum insgesamt dritten Mal auf den Russen Andrej Kusnezow, im Head-to-Head mit dem Weltranglisten-121. steht es 1:1. Melzer trifft erstmals auf den Bosnier Damir Dzumhur. Beide ÖTV-Gegner haben sich über die Qualifikation in den Hauptbewerb gespielt.

Haider-Maurer eröffnet am Montag auf Court 1 (12.00 Uhr) sein Turnier, Melzer spielt das zweite Match nach 12.00 Uhr auf dem Center Court. Haider-Maurer spielt übrigens mit Melzers Gegner Dzumhur Doppel. Melzer ist mit Robert Lindstedt (SWE) im Doppel topgesetzt.

In Nizza ist Dominic Thiem im Einsatz. Der 21-Jährige, der Montag wieder Österreichs Nummer eins ist, trifft dort zum Auftakt auf Victor Estrella Burgos aus der Dominikanischen Republik.

Alle drei Österreicher stehen fix im Hauptbewerb der French Open, die am 24. Mai starten.