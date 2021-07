Durchwachsenes Los für das Judo-Trio

Österreichs drei Judoka bei den Olympischen Spielen in London haben am Donnerstag durchwegs bewältigbare Auftakt-Aufgaben zugelost bekommen, auch die Zweitrundengegner stehen schon fest. Ludwig Paischer trifft am Samstag in der Gewichtsklasse bis 60 kg in Runde eins auf den unbekannten Jacob Gnahoui aus Benin, danach wartet mit dem Weltranglistenersten Rischod Sobirow aus Usbekistan allerdings ein " Hammerlos".

Am Montag kämpft Sabrina Filzmoser (bis 57 kg) gegen die Kanadierin Joliane Melancon, anschließend würde Hortance Diedhiou aus Senegal warten. Hilde Drexler (bis 63 kg) muss am Dienstag zuerst gegen Rizlen Zouak aus Marokko auf die Matte, in Runde zwei hält sich nach Freilos bereits die Israelin Alice Schlesinger bereit.