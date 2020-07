Drei Österreicher schlagen in Schottland ab

Im Jahr 2014 treffen einander die besten Golfspieler aus Europa und den USA vom 26. bis 28. September im schottischen Gleneagles zum 40. Ryder Cup. Die Titelverteidiger aus Europa benötigen auf dem legendären Centenary Course wieder mindestens 14 Punkte zum Gewinn des Kontinental-Wettstreits.

Im Clubhaus von Gleneagles verfolgten ein paar Profis, darunter Bernd Wiesberger, via Television die Entscheidung im Ryder Cup. Der Burgenländer weilt ebenso wie Martin Wiegele und Markus Brier in Schottland, wo das Trio ab Donnerstag bei der Dunhill Links Championship abschlagen wird. Gespielt wird in St. Andrews, Carnoustie und Kingsbarns.

Für Wiesberger wäre ein Start beim Ryder Cup "ein Karrieretraum", heuer verpasste er die Teilnahme knapp. Die Qualifikation für die nächste Ausgabe startet am 1. 9. 2013.

Auch für Martin Wiegele ist die Teilnahme am Ryder Cup "ein Lebensziel". Der 34-jährige Steirer musste nach zwei Hüftoperationen sieben Monate pausieren und gibt am Donnerstag sein Comeback. Dank eines "protected rankings" darf er auch 2013 auf der European Tour spielen.