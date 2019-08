Dortmund setzt ein Zeichen: 2:0 gegen die Bayern

Für die Borussen war es der erste Erfolg im Supercup seit 2014, die Münchner hingegen verpassten den vierten Titel in Serie. Der Herausforderer aus Dortmund war insgesamt agiler. Immer wieder nutzten die Gastgeber Fehler der Bayern in deren Aufbauspiel für eigene gefährliche Aktionen mit schnellem Umschaltspiel. „Wenn wir solche Fehler nicht machen, hätten wir eine große Chance gehabt, dieses Spiel zu gewinnen", sagte Bayern-Tormann Manuel Neuer. „Ich denke, wir haben sie in der ersten Halbzeit schon unter Druck gesetzt, wenn wir konsequent draufgegangen wären, hätten wir schon noch die eine oder andere Großchance bekommen."

Zwei Wochen vor dem Bundesliga-Start war der dritte Dortmunder Erfolg im sechsten Aufeinandertreffen der beiden Klubs seit Wiedereinführung des Supercups im Jahr 2010 verdient. Der BVB hatte eine Vielzahl an Chancen, auch wenn die Münchner die insgesamt etwas reifere Spielanlage zeigten. Während Bayern-Trainer Niko Kovac fast komplett ohne Neuzugänge spielen ließ, fehlten beim BVB mit Julian Brandt, Thorgan Hazard, Mateu Morey und Hummels vier der fünf Neuen verletzt.

Zu den neuesten Gerüchten über einen angeblich kurz bevorstehenden Wechsel von Nationalspieler Leroy Sané sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor dem Spiel so wenig wie möglich. „Wir werden nichts kommentieren. Wir werden nichts zum Transfermarkt sagen. So lange, bis es etwas zu verkünden gibt“, äußerte der Ex-Profi beim Streamingdienst "DAZN". Die Kölner Zeitung „Express“ hatte berichtet, Sané werde spätestens am Mittwoch beim deutschen Meister vorgestellt.