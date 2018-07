Doppelschlag des Mannes in Gelb: Thomas siegt in Alpe d’Huez

Tour de France.

Der Brite aus den Sky-Team baut seinen Vorsprung auf Chris Froome auf 1:39 Minuten aus. Schön langsam wird es einsam an der Spitze des Klassements der Tour de France. Am Donnerstagmorgen musste der Kolumbianer Rigoberto Urán aufgeben, der 2017 Zweiter war. 26 Minuten verlor der 31-Jährige am Mittwoch auf Geraint Thomas (GBR/Sky), der die erste Bergankunft so souverän gewann und die Führung im Gesamtklassement übernahm, die Folge von Uráns Sturz auf der Kopfsteinpflaster-Etappe nach Roubaix am Sonntag, bei dem er sich am linken Arm und am linken Bein verletzt hatte. „Mein Körper war nur noch Schmerz.“

Und noch einige andere Prominente haben sich vor der zwölften Etappe verabschiedet: Der deutsche Sprinter Marcel Kittel (Katjuscha-Alpecin), bislang 14-facher Etappensieger, heuer aber noch ohne Erfolg, schaffte es nicht in der Karenzzeit ins Ziel und wurde mit 11:30 Minuten Rückstand auf das Zeitlimit von 31:32 Minuten auf Geraint Thomas aussortiert. Genauso erging es dem britischen Sprinter Mark Cavendish (30 Tour-Etappensiege, heuer null) und dessen Anfahrer Mark Renshaw (AUS) von Dimension Data.