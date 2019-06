Doppel-Spezialist Julian Knowle beendet mit 45 Karriere

Dankbar

Dennoch wird man Knowle noch auf dem einen oder anderen Event sehen. Von den zwölf "protected rankings" will er noch auf dem einen oder anderen Turnier spielen, vor allem auch bei den lukrativen Grand Slams. "Ich habe gelesen, dass Leander Paes der Älteste ist, der je in der 'open era' ein Match bei den French Open gewonnen hat mit 45. Da hat es mich schon wieder gejuckt für nächstes Jahr", meinte Knowle lachend. Aber: "Jetzt ist es mehr oder weniger ein Spaß und ich habe keine Ambitionen mehr, was meine aktive Karriere betrifft, sondern ich möchte mit den Spielern auch was bewegen."

Als Touring-Coach war er mit Hüsler schon drei Wochen in Mexiko unterwegs, wo sein Schützling in San Luis Potosi gleich seinen ersten Challenger gewann. Mit Novak gilt die Vereinbarung als Touring-Coach für "10 bis 15 Wochen". Auch mit Novak war er in Heilbronn (Semifinale) und in der Paris-Qualifikation (Aus in Runde eins) schon mit. Nun begleitet er Novak in der Rasen-Saison. "Nach Wimbledon setzen wir uns zusammen und schauen, wie das für beide passt."

Nach eineinhalb Jahren Zeit, in der er sich auf das Farewell einstellen konnte, ist er "überhaupt nicht wehmütig". "Ganz im Gegenteil. Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich länger spielen habe können als 99 Prozent meiner Kollegen."