Doppel-Ass Oliver Marach: Bühne frei für die Nummer zwei

Wie lange er auf den Courts dieser Erde noch konzentriert bleiben will, entscheidet er Jahr für Jahr. „Wenn ich mich verletzt von Turnier zu Turnier schleppe, frage ich mich, ob es das wert ist, dass ich meine Familie nur zwei Monate im Jahr sehe.“

Seine Gattin stammt aus Panama, seine Töchter (sechs und drei Jahre) leben dort, für ihn selbst ist es die zweite Heimat geworden. Nach der Saison wird dort auch ausgespannt, um sich bei seinem Lieblings-Grand-Slam, den Australian Open wieder pudelwohl zu fühlen. Natürlich wieder mit Pavic. Den Kroaten hat er auch daheim besucht. „Durch ihn habe ich die Liebe zum kroatischen Wein gefunden“, sagt der Steirer. „Mit unseren Weinen kann ich wenig anfangen.“

Besagter Pavic hat ihm auch drei Flaschen mitgebracht. Am liebsten würde er sie am Sonntag köpfen, wenn er zum zweiten Mal nach 2009 (auch mit Kubot) gewinnt. „Ein Heimtitel ist immer etwas Besonderes.“

Sein nächster Auftritt in Österreich folgt auch in absehbarer Zeit, wenn es am 1. und 2. Februar (in Linz oder Salzburg) im Daviscup gegen Chile geht. Die neue Reform gefällt ihm, weil bei einer Qualifikation für das Finalturnier im November im Madrid viel Geld winkt. „Deshalb wäre es doch dumm, wenn wir dagegen wären.“