Doping: Millar darf zu Olympia

Zwei Jahre Sperre, WM-Titel weg, Profi-Vertrag weg – und dem Reglement des britischen Olympischen Komitees entsprechend verlor er auch sein Startrecht bei Olympischen Spielen. Auf Lebenszeit, diese Regel gibt es nur in Großbritannien.

Längst ist seine Sperre abgelaufen, längst fährt Millar wieder (für Garmin-Barracuda), ab Samstag hofft er auf einen Einsatz beim Giro d’Italia, der heuer in Dänemark gestartet wird – und just vor Olympia in London flatterte dem 35-jährigen Zeitfahr-Vizeweltmeister des Jahres 2010 frohe Kunde ins Haus: Der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne (CH) hat nämlich am Montag die britische Olympia-Regelung aufgehoben.

Die Begründung: Der britische Sonderweg verstößt gegen den Code der Welt-Anti-Doping-Agentur, weshalb die WADA die Lausanner Richter angerufen hatte.

Neben David Millar profitiert etwa auch Sprinter Dwain Chambers, der Dritte der Hallen-WM dieses Jahres über 60 Meter – auch er war 2004 wegen Dopings gesperrt worden.