Doping-Gefahr: Unbekannte Substanz an Sportler getestet

Der Münchner Oberstaatsanwalt Kai Gräber hat auf einer Pressekonferenz in seinem Bericht über die "Operation Aderlass" auch die Gefährlichkeit des von Helfern des deutschen Arztes Mark S. praktizierten Blutdopings herausgestrichen. So sei etwa die Rückführung des Blutes von Personen ohne medizinische Ausbildung durchgeführt worden, an einem Aktiven wurde ein unbekanntes Präparat getestet.

Erst am Montag sei in Erfurt ein Mann als fünfte Person in diesem Fall in Untersuchungshaft genommen worden, der ohne medizinische Ausbildung Blutdoping an anderen durchgeführt habe. Zudem wies der Staatsanwalt darauf hin, dass in Seefeld, wo am 27. Februar vier Skilangläufer nacheinander an drei verschiedenen Orten gedopt wurden bzw. werden sollten, keine sterilen Bedingungen geherrscht hätten.