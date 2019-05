Dominic Thiem zumindest als Nummer vier zu den French Open

Schon vor dem ersten Aufschlag in Rom gegen den Spanier Fernando Verdasco am Mittwoch steht fest: Dominic Thiem wird zumindest als Nummer vier zu den French Open reisen. Beim Grand-Slam-Turnier, das am 26. Mai startet, könnte Österreichs Nummer eins damit frühestens im Halbfinale auf einen Top-3-Mann treffen.

Der als Nummer vier gesetzte Deutsche Alexander Zverev ist am Dienstag nämlich bereits in der 2. Runde des ATP-1.000-Turniers ausgeschieden. Der zum Auftakt mit einem Freilos ausgestattete 22-Jährige unterlag dem Italiener Matteo Berrettini mit 5:7, 5:7. Im Ranking kann ihn der Deutsche damit bis zur Auslosung nächste Woche nicht mehr überholen.

Thiem selbst kann mit einem Turniersieg in Rom theoretisch auch noch Roger Federer überholen, allerdings muss der Schweizer dabei früh scheitern.