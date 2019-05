Dominic Thiem, oder: Der Weltklassespieler zum Anfassen

Andere sagen weniger Positives. Der Deutsche Rudi Molleker etwa, der gegen Bublik in der ersten Runde verloren hat: „Der hat überhaupt keinen Respekt.“ Ja, Bublik sorgt oft für Aufsehen. Und er erinnert dabei gelegentlich an einen anderen Rotzbuben. „Ja, er hat ein bisserl was von Kyrgios“, sagt Thiem.

Der Weltranglisten-Vierte geht nicht davon aus, dass er Paris bald verlassen muss. Immerhin hat er sich hier schon eingelebt. Und gemeinsam mit Freundin Kristina Mladenovic wohnen kann er abseits des Turniers auch nicht alle Tage – und das ganz in der Nähe der Anlage. Was nachts passiert, wurde Thiem gottlob nicht gefragt, aber er erzählt gerne, dass er schaut, dass er „jeden Tag auf neun, zehn Stunden Schlaf“ kommt. Der Tag geht mit Training drauf, auf dem Platz und im Fitnessstudio.

In einem etwas neuen Team. Nicolas Massu ist mittlerweile sein Haupttrainer, Physio Alex Stober ist schon mehrere Jahre im Team Thiem. Fitnesscoach Duglas Cordero ist derzeit nicht dabei, er musste unmittelbar vor Thiems erstem Auftritt wegen einer Blinddarm-Entzündung ins Krankenhaus.