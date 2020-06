Dominic Thiem im Krankenhaus

Dominic Thiem hat seit der 2:6,1:6-Niederlage gegen den Slowaken Norbert Gombos im Halbfinale eines Futures in Tschechien am 25. Mai nicht mehr aufgeschlagen. Und er wird es länger nicht tun: Österreichs größte Tennishoffnung liegt bereits seit über einer Woche im Krankenhaus. Der 19-jährige Niederösterreicher leidet an einer schweren, schon länger in ihm schlummernden Darmentzündung. Im Juni wird es aller Wahrscheinlichkeit nach zu keiner Rückkehr mehr kommen. Thiem hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit krankheitsbedingten Rückfällen zu tun, dazu kamen Wachstumsschübe, die der Karriere nicht förderlich waren.

„Er wird seinen Weg machen“, ist sich sein Trainer Günter Bresnik aber sicher. Selbst Roger Federer, der mit Thiem bereits trainierte, oder Ivan Lendl attestieren Thiem große Zukunftsperspektiven.