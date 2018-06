Dominic Thiem: „Ich bin bereit für jeden Gegner“

Das sollte auch dieses Mal gelingen. In der dritten Runde wartet am Freitag (dritte Partie nach 11 Uhr, live ORF Sport+) ein Italiener namens Matteo Berrettini, der in der Weltrangliste auf Rang 96 steht und am Mittwoch den Letten Ernests Gulbis heimschickte, der in guten Jahren Top Ten war. „Das Zweitrundenlos gegen Tsitsipas war nicht gerade leicht, über die dritte Runde darf ich mich aber nicht beschweren. Auch wenn er nicht schlecht sein kann, sonst würde er nicht so weit kommen.“

Wirklich gut werden dann freilich die nächsten, programmierten Gegner. Der Japaner Kei Nishikori wäre so einer, im Viertelfinale der Deutsche Alexander Zverev. Thiem-Trainer Günter Bresnik kennt die beiden, will es dabei aber auch vorerst belassen. „Völlig unseriös, über Gegner zu diskutieren, die er eventuell haben könnte. Am wichtigsten ist, dass er fast durchgehend gut spielt.“