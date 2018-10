Dominic Thiem: "Die Welt ist an einem kritischen Punkt"

„Lass uns ein bisschen bei Dennis zuschauen“, sagt Dominic Thiem nach seinem Training mit dem Japaner Kei Nishikori in der Stadthalle.

Dennis heißt mit Nachnamen Novak, spielt ebenfalls beim Wiener Stadthallen-Turnier und ist vor allem Thiems bester Freund. Dabei ging es Österreichs bestem Sommersportler der vergangenen Jahre weniger um Tennis als vielmehr um Dennis. Freundschaft ist für den Lichtenwörther kein leeres Wort.

Auch sonst zeigt sich der 25-Jährige, der heuer endlich auch in Wien zeigen will, was er kann, sehr erwachsen. Er beweist, dass sein Beruf längst nicht mehr alles ist im Leben. Wenn auch eines der wichtigen Dinge. Während besagter Novak mit dem Russen Andrej Rublew seine Bälle schlägt, zeigt sich Thiem ebenso schlagfertig und plaudert über sein Tennis-Jahr, seine Liebe und die Familie, er macht sich aber auch Gedanken über die wesentlichen Dinge abseits der Courts dieser Welt.

KURIER: Wien, Wien nur du allein, sollst heuer endlich auch die Stadt meiner Träume sein. Nur 2013 standen Sie im Viertelfinale, seitdem kam immer das Aus in den ersten beiden Runden. Warum soll es beim Erste Bank Open heuer besser laufen?

Dominic Thiem: Ich habe in den vergangenen Jahren zuvor immer scheiße gespielt und bin auch mit einem schlechten Gefühl von den US Open gekommen. So hatte ich immer weniger Selbstvertrauen vor dem Wiener Turnier. Heuer war ich generell besser und habe trotz der Niederlage gegen Rafael Nadal ein gutes Gefühl mitgenommen. Ich fühle mich sehr wohl. Das Turnier ist zwar enorm stark besetzt, aber das war es in den vergangenen Jahren auch schon. Wahnsinn, wie groß hier die Konkurrenz ist.

Rafael Nadals Trainer-Onkel Toni hat nach dem epischen Viertelfinalspiel in New York gesagt: „Es wäre für mich ein großer Tag, wenn Dominic ein Grand-Slam-Turnier gewinnt.“ Ist das so etwas wie ein Ritterschlag?

Das ist natürlich eine Riesensache, weil die Familie Nadal die netteste im Tennis-Zirkus ist. Und Rafa selbst ist einer der authentischsten Sportler, die es gibt. Ein großartiger Sportler, aber auch ein großartiger Mensch.