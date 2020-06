Die Last eines Leichtgewichts

Wunderdinge werden von ihm erwartet. Brad Gilbert, einstiger Top-Ten-Spieler, mahnte erst vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung: "Passen Sie bloß auf diesen österreichischen Burschen auf: Dominic Thiem! Er wird in drei Jahren oben mitspielen. Er ist außergewöhnlich."

Der ehemalige Agassi-Coach hatte sich den Ruf als Bösewicht hart erarbeitet, sein Buch trug den Titel "Winning ugly – Mentale Kriegsführung im Tennis." Freilich, damit ist der US-Mann die Antithese zum 21-jährigen Niederösterreicher, der irgendwie der wohlerzogene, brave Bub aus Lichtenwörth blieb.

Wunderdinge (auch Roger Federer oder Ivan Lendl attestierten ihm eine große Zukunft) darf man von Österreichs Nummer eins irgendwann erwarten. Für die notwendige Bodenhaftung sorgt immer der gestrenge Herr im Team Thiem: Trainer Günter Bresnik. "Es fehlt noch viel, er muss sich in allen Belangen verbessern", betont dieser immer wieder, auch nach dem glanzvollen Sieg über die damalige Nummer drei Stan Wawrinka in Madrid oder dem Achtelfinaleinzug bei den US Open (2014).

Und besonders vor den Australian Open in Melbourne, wo Thiem am Dienstag in Runde eins auf den Spanier Roberto Bautista-Agut trifft. Das ist kein Grundlinien-Stammgast (die gibt’s in Spanien nicht mehr so häufig wie in Brugueras Zeiten), sondern ein Offensivgeist, der die Nummer 16 weltweit ist. Nicht nur deshalb ist Thiem (Nummer 40) Außenseiter.