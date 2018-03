Djokovic versteht die Tennis-Welt nicht mehr

Bei Novak Djokovic geht nicht mehr viel. Der 30-Jährige steckt in der größten Krise seiner Karriere. In Miami verlor der Serbe letzte Woche das dritte Match auf der Tour in Serie. Das passierte Djokovic zuletzt als Teenager im Jahr 2007. Der „Djoker“ ist nicht einmal zwei Jahre nach der Vervollständigung des Karriere-Grand-Slams in Roland Garros 2016, auf dem Tiefpunkt angelangt. Nicht einmal zwei Jahre ist es her, da galt Djokovic fast als unbezwingbar. Davon ist er zurzeit weit entfernt. Der zwölffache Major-Sieger kommt seit Ende 2016 nicht mehr richtig in Tritt. In der Weltrangliste ist die die ehemalige Nummer 1 aus den Top Ten gefa llen, ist nur noch die Nummer 12 der Tennis-Welt.

Im Mai 2017 machte Novak Djokovic einen radikalen Schnitt in seinem Umfeld. Er trennte sich nicht nur von Trainer Marian Vajda, sondern auch vom Physiotherapeuten und vom Fitnesscoach – das war der Tiroler Gebhard Gritsch acht Jahre lang gewesen. Schon ein halbes Jahr davor hatten sich Djokovic und Boris Becker nach drei Jahren Zusammenarbeit getrennt. Einer der Gründe soll Pepe Imaz gewesen sein, Mentaltrainer und Guru. Imaz bezeichnet sich als „göttliches Wesen aus Licht und Liebe“.