Djokovic reif für die Premiere bei French Open

Der Serbe Novak Djokovic gewann zum vierten Mal nach 2008, 2011 und 2014 das Masters-1000-Tennisturnier von Rom und bleibt in der Sandplatzsaison unbesiegt. Der Weltranglistenerste gewann im Finale gegen den Schweizer Roger Federer (2) 6:4,6:3.

Federer schaffte es im 15. Anlauf erneut nicht, das traditionsreiche Turnier in Rom erstmals zu gewinnen und verlor auch sein viertes Finale dort. Der langjährige Branchen-Primus konnte beim Stand von 4:4 im ersten Satz seinen ersten und einzigen Breakball der Partie nicht nutzen und gab direkt danach seinen Aufschlag ab. Djokovic holte sich fünf Spiele in Serie und gewann nach 1:16 Stunden. Es war der 18. Sieg im 38. Vergleich mit Federer und der insgesamt 53. Turniersieg für Djokovic.

Djokovic scheint reif dafür, seinen ersten French-Open-Titel zu holen, das Pariser Grand-Slam-Turnier beginnt nächsten Sonntag. Rafael Nadal, der neunfache Sieger in Roland Garros, scheiterte auch in Rom früh, und zwar im Viertelfinale am Schweizer Stanislas Wawrinka.