Dirk Nowitzki überragte alle

Mit einem stark aufspielenden Dirk Nowitzki gewannen die Dallas Mavericks ihr NBA-Heimspiel gegen die Oklahoma City Thunder trotz großer Verletzungssorgen 112:107. Der Deutsche war am Sonntag mit 30 Punkten, fünf Rebounds und zwei Blocks bester Mann auf dem Feld. Anstelle des verletzten Tyson Chandler agierte der 36-Jährige erstmals seit vier Jahren von Beginn an als Center.

In der Schlussphase des Spiels, als sich auch noch Shooting Guard Monta Ellis am Fuß verletzte, sicherte Nowitzki seinem Team den Sieg. Elf seiner 30 Zähler erzielte er in den letzten fünf Minuten. In der Western Conference der nordamerikanischen Basketball-Liga liegt Dallas mit 22 Siegen und zehn Niederlagen als Fünfter klar auf Play-off-Kurs.