Dinko Jukic: Mit 23 schon 7 Medaillen

Dinko Jukic, geboren am 9. Jänner 1989 in Dubrovnik ( Kroatien), startet für den SC Austria Wien. Zu schwimmen begann er mit vier Jahren; als er zehn war, übersiedelte die Familie nach Österreich (1999). Jukic wird von seinem Vater Željko trainiert, seine Lieblingsbewerbe sind die Lagen-Strecken und die 200 Meter Delfin. 2007 maturierte er im BRG Marchettigasse, nachdem er wegen außerordentlicher Leistungen ein Jahr übersprungen hatte.



Seine Schwester Mirna gewann bei den Spielen in Peking Bronze über 100 Meter Brust – es war die erste Einzel-Medaille einer österreichischen Olympia-Schwimmerin überhaupt. Dinko Jukic wurde 2008 (über 400 m Lagen) und 2010 (über 200 m Delfin) Kurzbahn-Europameister und hat eine WM- bzw. sechs EM-Medaillen auf seinem Konto. Platz vier in London ist sein bestes Olympia-Ergebnis.