Die zehnte Tour-Etappe geht an Voeckler

33 Jahre alt ist er inzwischen, doch Tour-Etappen gewinnen kann Thomas Voeckler noch immer. Der Elsässer bescherte den Franzosen auf der elften Etappe den zweiten Heimsieg, nach 194,5 Kilometern und drei Pässen zwischen Mâcon und Bellegarde-sur-Valserine sprintete er seinen Fluchtgefährten Michele Scarponi (It/32) und Jens Voigt (D/40) davon. An der Spitze der Gesamtwertung gab es nichts Neues: Cadel Evans kam als Zwölfter zeitgleich mit Gesamtleader Bradley Wiggins (13.) ins Ziel.



Am Donnerstag folgt die erste Bergankunft: Von Albertville geht es über Col de la Madeleine (2000 m), Col de la Croix de Fer (2067 m) und Col du Mollard (1638 m) hinauf nach La Toussuire (1705 m), die 17 Kilometer Schlussanstieg (1095 m Höhendifferenz) sind bis zu neun Prozent steil. Im Gegensatz zum Giro d’Italia, wo derlei Berge oft mit 200 und mehr Kilometern garniert werden, sind am Donnerstag "nur" 148 Kilometer zu absolvieren.

Nichts Neues gibt es auch von Remy Di Gregorio: Der 26-jährige Franzose vom Team Cofidis, der am Dienstag wegen Verdacht auf Dopinghandel festgenommen wurde, sitzt weiter in Untersuchungshaft.