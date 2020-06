Die weltbesten Segler am Traunsee

Die Traunseewoche hat ein großes Vorbild: Sie soll die Kieler Woche der Alpen werden. 700 Segler in zwölf Bootsklassen sind von 17. bis 25. Mai am Start. Der Höhepunkt folgt aber im Anschluss: Von 29. Mai bis 3. Juni gastiert zum fünften Mal die Formel 1 der Einrumpfsegler in Gmunden, bei der dritten von fünf Stationen im RC-44-Weltcup.

Neben dem zuletzt auch erfolgreichen österreichischen AEZ-Team sind wieder viele der weltbesten Segler am Start, obwohl die Vorbereitungen auf den America’s Cup voll im Gang sind. Die Nummer 1 in Gmunden ist der Neuseeländer Brad Butterworth im russischen Team Katjuscha. "In Wahrheit kommen alle Stars", sagt Rene Mangold, Skipper und Steuermann des österreichischen Boots. Das Ziel daher: "Ein Platz im guten Mittelfeld."

Die wahren Zampanos unter den Hochsee-Seglern kommen mit den ständig wechselnden Bedingungen dieses tückischen Alpensees sogar oft besser zurecht. Viel verspricht sich das AEZ-Team vom neuen Taktiker Markus Wieser, der für Spitzenplätze im Weltcup gesorgt hatte.