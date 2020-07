Die Vikings suchen Nachwuchs

Seit Jahren zählen die Raiffeisen Vikings zu den besten American-Football-Vereinen Europas. Im Juli gewannen die Wiener ihren elften Staatsmeistertitel und sind somit Rekordhalter in Österreich.



Auch die Cheerleader holten den Titel. Beim Verein tätig sind mehr als 600 Sportler und 100 Mitarbeiter in der Organisation. Um den Nachwuchs weiter zu fördern, veranstalten die Vikings am Freitag ab 17 Uhr ein Try-out.



Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren, die Spaß an Sport und Bewegung haben, lernen Cheerleading und Football kennen und können sportspezifische Tests absolvieren. Das Try-out findet bei jedem Wetter statt.



INFO: Ort: Sportzentrum Ravelin, Eingang Bleriotgasse, 1110 Wien. Mitbringen: Ein Passfoto, dem Wetter entsprechende Sportkleidung und für Rasen geeignete Schuhe. Größe und Gewicht bereits zu Hause ermitteln.





www.raiffeisenvikings.com