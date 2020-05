Die unglaubliche Auferstehung des Rafael Nadal

Es ist ein Kreuz mit diesem Knie. Monatelang hatte das Gelenk Rafael Nadal im letzten Herbst und Winter zum Zuschauen gezwungen, eine Folge des körperlich extrem aufwendigen Spielstils des 27-jährigen Spaniers. Würde er je wieder zu alter Stärke zurückfinden? Würde er überhaupt seine Karriere fortsetzen können?

Nadal konnte, und Nadal kann. Als er Anfang Februar im chilenischen Vina del Mar zurückkehrte, steckte er voller Selbstzweifel. Zur Sorge um das Knie kam die Frage, ob er noch einmal den Anschluss an die Weltspitze schaffen würde.

Neun Monate später wissen neben dem Mallorquiner auch Konkurrenz und interessierte Öffentlichkeit, dass der Nadal des Spätjahres 2013 so stark ist wie noch kein Nadal zuvor. Beim Saisonabschluss in London steht er im Semifinale, und damit sichert er seine Nummer-eins-Position in der Weltrangliste bis ins kommende Jahr ab.