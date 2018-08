Die Tour-Verlierer jagen in Spanien nach Wiedergutmachung

"Das ist mit so wenigen Trainingstagen schwierig", wird Nibali auf der Vuelta-Website zitiert. "Ideal für mich wäre es, in der dritten Woche einige Etappen zu gewinnen." Damit käme der "Hai von Messina" in Topform zur Straßen-WM in Innsbruck. Den Kurs des Straßenrennens hat er schon Ende März erkundet. "Ich habe noch nie eine so harte WM-Strecke gesehen", sagte Nibali damals. In Spanien soll in der Gesamtwertung diesmal Lokalmatador Ion Izagirre die Kohlen aus dem Feuer holen. Für den 29-Jährigen ist es das Debüt in der Heimat-Rundfahrt.

Zum großen Kreis der Mitfavoriten zählen auch Uran (COL/Team EF), der Vorjahres-Zweite der Tour de France, sowie der bei der heurigen Tour nach Sturz ebenfalls zur Aufgabe gezwungene Porte (AUS/BMC). Weiters llnur Sakarin (RUS/Katjuscha/Dritter 2017), Wilco Kelderman (NED/Sunweb/Vierter 2017), Simon Yates (GBR/Mitchelton) und Miguel Angel Lopez (ESP/Astana). Der Italiener Aru (Gewinner 2015) will sich nach dem "Nuller" bei der Tour rehabilitieren, in seinem Emirates-Team (UAE) hat auch der Ire Dan Martin große Ambitionen.

Karotte vor der Nase

Der 33-jährige Porte, nach seinem Abschied als Froome-Helfer im Team Sky mit großen Erwartungen angetreten, war in den drei Saisonen bei BMC auch vom Pech verfolgt. Nach einem Schlüsselbeinbruch bei der Tour und der Zwangspause fühlt sich der Gewinner der heurigen Tour de Suisse "nicht in der Form wie vor der Tour".

Doch auch Porte treibt bei der Vuelta ein weiteres Ziel an, wie er gegenüber dem Internetportal cyclingnews sagte: "Die Vuelta ist eine gute Vorbereitung für die WM auf einer Kletterer-Strecke. Die baumelt wie eine Karotte vor meiner Nase."