Die Tour der Schmerzen und der Einsamkeit

660 Menschen sind in einer Blase isoliert, überall hängen Piktogramme, die auf das Kontaktverbot hinweisen – das übrigens auch im Falle von Stürzen aufrecht bleibt.

„Wir wollen der Welt ein Beispiel geben. Wir wollen zeigen, dass auch unter den Bedingungen der Pandemie solche Veranstaltungen möglich sind“, erklärte Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi, der sich lange um einen Tour-Start in seiner Stadt beworben hatte. Nun freut er sich über 13.000 zusätzliche Übernachtungen in diesen Krisenzeiten, die dem Tourismus an der Côte d’Azur zumindest etwas aus der finanziellen Klemme helfen.

Am Montag rollt die Tour Richtung Norden, von Nizza geht es 198 Kilometer durchs Mittelgebirge nach Sisteron, eine Etappe mit Finale für die Sprinter. Am Dienstag gibt dann die erste Standortbestimmung in Sachen Gesamtklassement: bei der Bergankunft in Orcière-Merlette.

STEFAN SIGWARTH