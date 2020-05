Die Show von Bob und Mike Bryan

Die Stadthalle ist ja in erster Linie Treffpunkt für die bekanntesten Singles. Aber auch die Pärchen sorgen für ausgelassene Stimmung.



Das weltbeste Doppel, gebildet aus den US-Zwillingen Bob und Mike Bryan, ist ja bekanntlich zu Gast in Wien. Und lieferten bei ihrem Erstauftritt Donnerstagnacht eine Show vom Feinsten. Die Zauberer lagen gegen das deutsch-wienerische Gespann Christopher Kas/ Alexander Peya bereits mit einem Satz zurück, besiegten aber die Halbfinalisten von Wimbledon nach zwei Stunden noch mit 6:7(9),7:6(4),11:9. Eines ist gewiss: Auf dem Wiener Stadthallenboden wurde selten zuvor derart grandioses Tennis gespielt. Auch der Grazer Oliver Marach machte sich ein Bild davon. "Das ist unglaublich, was die hier bieten."



Ebendieser Marach trifft Freitagnacht gemeinsam mit seinem spanischen Aushilfspartner David Marrero auf die Bryans. Marach selbst ist derzeit auf Partnersuche, die Beziehung mit dem Polen Lukasz Kubot ist kürzlich zerbrochen.