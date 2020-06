Die Regierung unterstützt Contador

Der dafür kritisierte Zapatero schlug sich gestern neuerlich auf die Seite Contadors. Er teile mit allen Spaniern eine „gewisse Fassungslosigkeit über das Urteil und eine Solidarität mit Contador“, schrieb Zapatero in einem Gastkommentar der Marca . „Das Urteil enthält genügend Argumente, um diesem geborenen Sieger zu vertrauen.“

Contador war am Montag vom CAS in Lausanne wegen Clenbuterol-Dopings bei der Tour de France 2010 rückwirkend für zwei Jahre gesperrt worden.