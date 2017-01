Die liebe Familie: Zehn berühmte Sport-Geschwister

Die Schumachers. Auch wenn Michael der Beste aller Zeit ist, kann er doch stolz sein auf Bruder Ralf. Denn der hat immerhin sechs Formel-1-Rennen gewonnen. Diese Benzinbrüder haben den Motorsport erfrischt.

Die Klitschkos. Die Ukrainer Wladimir und Vitali haben einen Trophäenraum, in dem sich die WM-Gürtel nur so türmen. Den Sonderpreis bekommen sie, weil sie der Mama versprochen haben, nie gegeneinander zu boxen. Und dieses Versprechen trotz milliardenschwerer Börse-Angeboten auch gehalten haben.

Die Nevilles. Der Platz auf dem Podium ist für die Engländer hart erkämpft. Denn die Konkurrenz im Fußball war groß (Hoeneß, De Boer, Förster, Allofs, Laudrup, Rai/Socrates, Baggio). Aber wie Gary und Phil mit Manchester United den Pokal nach dem Champions-League-Krimi gegen die Bayern stemmen, ist legendär.

Die Kostelics. Handball-Papa Ante hat seine beiden Kinder zu Skistars gemacht. Ivica (37) und Schwester Janica (35) holten bei Olympischen Spielen zehn, bei Weltmeisterschaften acht Medaillen. Insgesamt kommt das Duo auf 56 Weltcup-Siege und vier Gesamtweltcups (Janica drei Mal, Ivica ein Mal).

Die Hartings. Wenn die Welt eine Scheibe ist, dann sind die Cottbuser die Herrscher. Robert (32) schleuderte 2012 den Diskus zu Olympia-Gold, Christoph (26) tat es ihm vergangenen Sommer in Rio gleich.

Die Mannings. Sie stehen in der Bruderschaft der Fans des American Football ganz weit oben. Eli (36) warf als Quarterback die Giants zwei Mal zum Titel. Peyton (40) holte den Super Bowl ebenfalls zwei Mal und trat 2016 nach dem Sieg mit Denver zurück.

Die Schlecks. Nicht nur, dass Andy und Fränk bei der Tour de France vorne mitradelten, sie sind wohl auch die erfolgreichsten Sportbrüder Luxemburgs.

Die Sedins. Nicht einmal ein Eishockey-Puck kann die schwedischen Zwillinge Henrik und Daniel trennen. Seit 2000 sind die beiden Weltmeister und Olympiasieger in Vancouver unzertrennlich.

Die Karabatics. Der Ältere, Nikola, wurde 1984 noch in Nis geboren, der Jüngere, Luka, 1988 schon in Frankreich. Beide spielen in Paris und kämpfen derzeit in der Heimat um den Titel bei der Handball-WM.