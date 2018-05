Die Konkurrenz fühlt Simon Yates auf den Zahn

Es hätte die letzte Gelegenheit zum Durchschnaufen vor den letzten drei richtig stressigen Tagen bei der 101. Italien-Rundfahrt werden sollen: Die 17. Etappe von Riva del Garda nach Iseo mit ihren 155 Kilometern kam im Gegensatz zu dem, was nun bis einschließlich Samstag folgt, ohne große Bergprüfungen aus.

Doch es kam für den in der Gesamtwertung führenden Briten Simon Yates anders. Denn die Konkurrenz leistete sich am zweiten Anstieg des Tages das Vergnügen, einige Fahrer in eine Ausreißergruppe zu schicken (so Skys Poels und Elissonde) und drückte – angeführt vom Patrick-Konrad-Team Bora-hansgrohe und einigen anderen Herren von Sky – zugleich in der Gruppe der Gesamtbesten gewaltig auf die Pedale, so dass Yates’ Helfer nicht mehr folgen konnten und ihr Chef eine ganze Zeit lang auf sich alleine gestellt war.