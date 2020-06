Die Gras-Ski-WM

An einem guten Tag kommen einige Hundert Kunden vorbei, erzählt der gut gelaunte Niq, der zu jedem seiner Produkte ein kleines Referat halten kann. "Es kommt immer darauf an, was man sucht. Etwas Entspannendes für den Fernsehabend zu Hause oder eher etwas für den Tag." Ein prüfender Blick wandert in Richtung Kundschaft.

Der Kiffer-König versucht einzuschätzen, mit wem er es hier zu tun hat. Vom gerade 21-Jährigen bis zum Opa mit der Gehhilfe sei schon alles bei ihm gewesen.

Das Geräusch des Türöffners unterbricht die Ausführungen. Drei Personen Mitte 40 betreten neugierig den abgeschotteten Verkaufsraum. Ihre Ausweise wurden vorher kontrolliert. "Da müssen wir echt streng sein, sonst verliere ich meine Lizenz", erklärt Bauman und zeigt wieder auf die grüne Karte, die um seinen Hals baumelt. Er sieht nicht so aus, als hätte er mit dem Streng-Sein große Erfahrung.