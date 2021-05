Die Fivers beenden die Handball-Saison von Westwien vorzeitig

Die Fivers Margareten und UHK Krems sind am Samstagabend als erste Teams ins Semifinale der Handball-Liga Austria eingezogen. Der Cupsieger aus Margareten behielt auch im dritten Duell mit Westwien binnen kurzer Zeit die Oberhand und stellte mit einem 28:27 (12:8) auswärts auf 2:0 und beendete damit die Best-of-three-Serie. Nach der Niederlage im Cup-Finale und dem klaren 27:35 im ersten Spiel stand Westwien gegen die Mannschaft um Teamspieler Lukas Hutecek (sieben Tore) erneut auf verlorenem Posten.

Krems gewann in Ferlach 37:24 (21:11) und damit auch das zweite Spiel der Viertelfinalserie. Der seit November ungeschlagene Bonusrunden-Sieger Krems lag gegen die verletzungsgeplagten Kärntner nie in Rückstand und hatte schon zur Pause einen Zehn-Tore-Vorsprung herausgeworfen. In der nächsten Runde treffen die Niederösterreicher nun auf die Fivers.

Die zweite Semifinal-Paarung entscheidet sich jeweils in einem dritten Spiel zwischen Schwaz und Bregenz sowie Hard und Bärnbach/Köflach. Platz neun geht an die HSG Graz, die sich dank eines 32:30-Auswärtssieges beim nun als Schlusslicht feststehenden HC Linz mit 2:0 durchsetzte.