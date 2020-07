Die ersten Handball-Kracher der Saison

Die fünfte Runde in der Handball Liga Austria bringt am Samstag die ersten großen Kracher dieser Saison: Rekordmeister Bregenz empfängt Titelverteidiger Hard zum Vorarlberg-Derby und die starken West Wiener bitten die bisher enttäuschenden Kremser in die Südstadt (jeweils 19 Uhr).

"Krems ist noch immer eine sehr gute Mannschaft", warnt West-Wien-Coach Romas Magelinskas. Die Niederösterreicher haben die letzten drei Spiele verloren, zuletzt vor eigenem Publikum gegen Linz, doch die Statistik spricht für Krems: In den jüngsten 22 Spielen ging West Wien 15-mal als Verlierer vom Feld.

Der Stadtrivale aus Margareten tritt hingegen eine Auswärtsreise an und muss bei Vizemeister Innsbruck bestehen (18.30). Erstmals in der noch jungen Saison steht Fivers-Coach Peter Eckl der gesamte Kader zur Verfügung: "Wir werden versuchen, mit vielen Wechseln das Tempo hoch zu halten."