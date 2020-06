Die Charity Bowl der Vikings

Seit Einführung der Charity Bowl konnten insgesamt mehr als 120.000 Euro an wohltätige Zwecke gespendet werden. Am Sonntag (15 Uhr) kommen im Zuge der Charity Bowl die ewigen Rivalen der Raiffeisen Vikings, die Graz Giants, auf die Hohe Warte. Im Rahmen des AFL-Showdowns werden alle Einnahmen der Partie an die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien gespendet.

Die Wiener konnten bisher alle drei Spiele gewinnen, darunter die Blue River Bowl gegen die Danube Dragons. Die Giants verloren zwar zum Auftakt gegen die Swarco Raiders Tirol, fingen sich danach mit zwei Siegen gegen die Prague Black Panthers. Die beste Laufoffensive der Liga (Giants) trifft auf die beste Laufdefensive.

Rund um das Spiel wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Unerschrockene können sich aus sieben Metern Höhe auf ein Luftkissen fallen lassen. Es unterhalten Cheerleader und Pyrotechnik-Show. Hauptattraktion ist Extrem-Mountainbiker Niki Leitner.