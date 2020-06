Die Capitals schlagen den KAC

Die Vienna Capitals setzten ihre weihnachtliche Erfolgsserie in der Liga auch im letzten Spiel des Jahres fort. Die Wiener gewannen den Schlager der 33. Runde bei Rekordmeister KAC am Dienstag mit 3:1 und holten damit den vierten Sieg in Folge. In der Tabelle bleiben sie Dritter. Für den KAC war es nach dem 2:4 in Znaim der nächste Rückschlag. Zwar hielten die Kärntner in einem sehr schnellen Spiel in der Anfangsphase gut mit und gingen durch Lukas Pither auch glücklich in Führung (14.). Nach dem Ausgleich durch Kristopher Foucault (21.) riss bei den Klagenfurtern aber der Faden.

Carson mit einem Weitschuss (37.) und Schiechl (59./EN) sorgten für einen verdienten Sieg der Wiener. Spitzenreiter Salzburg kassierte mit einem 1:4 bei Fehervar eine überraschende Niederlage. Red-Bulls-Goalie Bernd Brückler musste bereits in den ersten elf Minuten aus sechs Schüssen drei Gegentreffer hinnehmen (2., 4., 11.) und wurde daraufhin durch Luka Gracnar ersetzt.

Die ersten Verfolger Linz (5:2 gegen Laibach) und Wien verkürzten damit ihren Rückstand vor dem Jahreswechsel auf sechs bzw. sieben Punkte. Auch der VSV blieb dran – mit einem mühevollen 2:1-Sieg in Dornbirn.