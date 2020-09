Die Brooklyn Nets sorgen für eine Trainer-Überraschung

Große Ehre

„Ich fühle mich geehrt, diese Gelegenheit bei einem so erstklassigen Klub zu bekommen“, wurde Nash in der Aussendung der Brooklyn Nets zitiert. „Coaching ist etwas, von dem ich gewusst habe, dass ich es zum richtigen Zeitpunkt machen will. Ich freue mich schon sehr darauf, mit der hervorragenden Gruppe von Spielern und diesem Betreuerstab hier in Brooklyn zusammenzuarbeiten.“

Heuer scheiterten die Nets, die sich am 7. März kurz vor der Corona-bedingten Saisonunterbrechung von Cheftrainer Kenny Atkinson getrennt hatten, bereits in der ersten Play-off-Runde in der NBA-Bubble in Orlando an Titelverteidiger Toronto Raptors, der sich in der Best-of-seven-Serie glatt mit 4:0 durchsetzte.