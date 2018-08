Die besten Bilder der "kleinen Olympischen Spiele"

Mit den ersten geballten Kontinentalmeisterschaften ist Europa anderen Erdteilen nachgezogen. Über elf Tage bis Sonntag ermittelten europäische Sport-Asse in insgesamt 187 Entscheidungen bzw. sieben Sportarten ihre Besten. Schauplätze waren Schottland mit dem Schwerpunkt in Glasgow sowie Berlin - zwei Städte mit einer Luftlinien-Entfernung von rund 1.200 Kilometern.

Die Zuschauer vor Ort nahmen die Veranstaltung sehr gut an. Die Stadien, Hallen und Freiluft-Events waren meist gut besucht, die TV-Macher waren über die Einschaltziffern glücklich. Der Erfolg ist aufgrund der kurzen Vorlaufzeit durchaus gegeben. Wegen terminlicher Festlegungen und diverser Verträge konnten wohl nicht alle interessierten Verbände an der Event-Premiere teilnehmen. Bei der nächsten Multisport-EM im Jahr 2022 könnte es in der Entwicklung durchaus um zumindest einen Schritt weitergehen.