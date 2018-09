Didi Senft: Auf Teufel komm raus

Man möchte aber gar nicht meinen, wie anstrengend das alles ist. Der Tourteufel lebt beileibe nicht wie Gott in Frankreich, in Innsbruck steht er von der Früh weg bei jedem Rennen und jedem Wetter an der Strecke, abends treibt er sich bei Empfängen und in Bars herum. „Ich komme nicht dazu, mein Kostüm auszuziehen“, sagt Senft, der ohne Ersatzrobe und nur mit einem kleinen Rucksack nach Tirol gekommen ist.

Das sieht man dem Kostüm inzwischen auch an: Der Teufel trägt keineswegs Prada, sondern einen rot-schwarzen Fetzen, der längst in die Schneiderei müsste. Auch mit den Hörnern gibt’s Probleme, „die werden nicht mehr produziert“, sagt der 66-Jährige. Immerhin durfte er nach Innsbruck seinen echten Alu-Dreizack mitnehmen. Wenn Senft in den Flieger steigt, hat er immer eine Plastik-Variante dabei.

An der Strecke sucht sich der Deutsche meist ein ruhiges Platzerl abseits der Fanmassen. „Mit dem Dreizack brauche ich Bewegungsfreiheit“, sagt Senft, der schon weiß, wo er am Sonntag den Herren zujubeln wird: in der Höll, dem teuflischen Anstieg (28 Prozent) vor dem Ziel.

„Da muss ich hin.“