Diamond-League: Hürdenläufer Warholm mit Europarekord

Die 100 m gingen in 9,93 überraschend an den Südafrikaner Akani Simbine vor dem Briten Zharnel Hughues (9,95) und dem Jamaikaner Yohan Blake (9,97), die 800 m holte sich der Kenainer Ferguson Rotich in 1:43,14. Der US-Amerikaner Christian Taylor musste sich im Dreisprung mit 17,19 m klar der Portugiesen Pedro Pablo Pichardo, der es auf 17,53 m brachte, geschlagen geben.

Die in London nicht zur Diamond League zählenden 5.000 m wurden vom Äthiopier Hagos Gebrhiwet (13:01,86 Min.) gewonnen, der zweitplatzierte Norweger Jakob Ingebrigtsen stellte in 13:02,03 nationalen Rekord auf.

Weißhaidinger am Sonntag im Einsatz

Die 100 m Hürden gewann die Jamaikanerin Danielle Williams in der Jahresweltbestzeit von 12,32 Sek., die 200 m gingen an Elaine Thompson (JAM/22,13 Sek.), die 400 m an Shericka Jackson (GBR/50,69 Sek.) und die 1.500 m an die Britin Laura Muir (3:58,25 Min.).