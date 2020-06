Deutsche Doppel-Tackler

Die Germans sind in jenem Football Weltmeister, den die US-Amerikaner Soccer nennen. Im der US-amerikanischen Ausgabe der Sportart Football hingegen sind erfolgreiche Deutsche so selten wie Schnee in der Sahara.

Bei der 49. Auflage des Endspiels, das Super Bowl genannt wird, am 1. Februar wird jedoch ein Deutscher im " University of Phoenix Stadium" in Glendale ( Arizona) einlaufen. Denn in den Conference Finals der NFL kommt es am 18. Jänner zu einem Duell zwischen Björn Werner (24 Jahre) von den Indianapolis Colts und Sebastian Vollmer (30 Jahre) von den New England Patriots. Werner gewann in den Divisonal Play-offs mit den Colts 24:13 bei den Denver Broncos und trifft in der Nacht zum Montag (00.40 Uhr/ Sat.1) im Halbfinale auf die New England Patriots um Sebastian Vollmer, die sich gegen die Baltimore Ravens durchgesetzt hatten (35:31). Titelverteidiger Seattle Seahawks spielt gegen die Green Bay Packers um den erneuten Einzug in den Super Bowl.