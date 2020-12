Spitzenspiel in Leverkusen, Bayern gierig auf Tabellenspitze

Leverkusen kann als Tabellenführer überwintern: Nach zwölf Runden ist die einstige graue Maus der Liga als einziges Team noch ungeschlagen. Meister Bayern München muss am Samstag nach Leverkusen. Die Mannschaft der österreichischen Teamspieler Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic hat in der Europa League bei Slavia Prag am 29. Oktober die einzige Niederlage der Saison kassiert.

Baumgartlingers Einschätzung: „Wir haben in der letzten Saison bewiesen, dass wir die Bayern schlagen können. Aber es braucht eine Top-Leistung gegen die beste Klubmannschaft.“ Richtungsweisend sei das Spiel nach einem Drittel der Saison aber noch nicht.